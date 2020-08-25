Чемпион мира, заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью «СЭ» поддержал идею Ильи Авербуха о персональных контрактах, но пока считают эту идею утопичной.

— Как вы отнеслись к идее о персональных контрактах?

— Положительно, но как она внедрится ее на практике — это большой вопрос. Пока она выглядит утопической. Давайте представим глаза 15-летнего спортсмена, когда он увидит в контракте сумму отступных в 200 тысяч евро. Такое соглашение подписывать будет очень страшно. Вы понимаете его реакцию? А его родителей, которые получают зарплату 30-40 тысяч рублей в месяц. Так они еще быстрее уйдут к другому тренеру.

При этом я всей душой за персональные контракты, я полностью согласен с идеей Ильей, понимаю как тяжело Этери, что такие спортсмены ушли от нее безнаказанно. Но надо все очень четко продумать. Чтобы серьезные юристы проработали ее. Повторюсь, заявить спортсмена подписать контракт, где будет прописана огромная сумма отступных — будет крайне нелегко. Он сразу же будет рассуждать так: где же я возьму условные 100-200 тысяч евро. Возможно, на это будут готовы дети из очень богатых семей. Но таких, как вы понимаете, единицы.

— А у вас есть свои предложения?

— Могу порассуждать на эту тему. Если сумма отступных будет не такая большая, чтобы тренеру не было особенно обидно за уход спортсмена, тогда можно прописать адекватную сумму отступных. Допустим, 20 тысяч евро. В таком случае, фигурист будет понимать, что способен отбить эту сумму своими призовыми за сезон. Психологически это гораздо легче. Очень важно не запугать спортсмена. Но как я понял, речь идет о гораздо более серьезных суммах, чтобы не было повадно уходить.

Я считаю, что такие контракты должны заключаться на четыре года, чтобы у тренера было понимание на весь олимпийский цикл. После его окончания тренер, спортсмен и родители встречаются и обсуждают дальнейшие перспективы сотрудничества. Заключают новый договор или расходятся. (Тимур Ганеев)