20-летняя Лобода, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Дроздом, завершила карьеру

Российская фигуристка Алла Лобода, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Павлом Дроздом, объявила о завершении карьеры в возрасте 20-ти лет.

Пара дважды становилась призером чемпионатов мира среди юниоров (в 2016 и 2017 году) и трижды завоевывала серебро в финалах "Гран-при" среди юниоров.

– Мои откровения о ФК. В честь меня и Паши Дрозда поднимался флаг России в Риге, Гданьске, Куршевеле, городе Нагойя ( Япония), два раза в Барселоне, Братиславе, Линце, Таллине, Марселе, Дебреце, Тайбэе, Бергамо. Мне безумно приятно вспоминать эти моменты. Наш дуэт Лобода -Дрозд , думаю, запомнился многим. Свой след в танцах на льду мы оставили. Хочу сказать спасибо Паше за наш совместный путь, спасибо тренерам Ксении Геннадиевне Румянцевой и Екатерине Валерьевне Волобуевой за то, что привели нас к победам. Спасибо Антону Шибневу за наш год совместной работы, за то что всегда поддерживал и верил, и по сей день поддерживает меня в профессиональном становлении,я многому научилась за это время и по-настоящему полюбила кататься. Спасибо Анжелике Алексеевне Крыловой, что поддержала в трудную минуту. Спасибо Софье Николаевне Киташевой, с которой я начинала в клубе ЦСКА. Но сейчас я понимаю, что передавая всё, чему меня научили мои наставники своим маленьким ученикам, я принесу гораздо больше пользы. Я только пробую, совершаю первые шаги в качестве тренера. Но уже безумно воодушевлена и взволнована, - написала Лобода в своем Instagram.