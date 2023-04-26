Российский танцор Ежлов анонсировал сальто в программе: «Буду появляться прыжком через борт»

18-летний российский фигурист Андрей Ежлов, вставший в танцевальную пару с Софьей Шевченко, в комментарии для «СЭ» иронично анонсировал акробатические элементы в новых программах.

Ежлов — акробат, в шоу он не раз исполнял сальто и другие необычные трюки.

— Ждать ли сальто? Конечно! Прям появляться буду на льду с сальто через борт. (Смеется). Если серьезно, в хореодорожке вроде бы даже разрешено сальто при взаимодействии партнеров. Но, скорее всего, не будем его исполнять, все-таки это танцы, и всем хотелось бы увидеть скольжение, наверное. Но в элементах добавить акробатики мы можем — входы, выходы, разные поддержки. Вообще я и все прыжки делал, но для шоу решил научиться делать сальто, когда в 16 лет ушел из спорта и решил кататься в шоу.

— Почему уходил?

— Травмы. Отдохнул, вылечился, немного покатался в шоу... И вернулся. Понял, что без спорта не смогу. И решил попробовать себя в танцах. Но остальные навыки остались при мне. Посмотрим, как их можно будет использовать, хочется выделяться, конечно, — сказал Ежлов «СЭ».