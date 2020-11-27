Президент Ассоциации конькобежцев Норвегии Муна Адольфсен в комментарии «СЭ» уточнила нюансы предложения изменить минимальный возраст, которое было подано организацией в международную федерацию (ISU).

— Отмечу, что мы внесли поправки в предложение, — отметил Адольфсен. — Мы предлагаем ценз в 17 лет для одиночников и 16 лет для пар и танцоров, поскольку для двух последних видов характерна большая разница в возрасте.

В данный момент в ISU самый низкий порог взрослого возраста среди всех зимних видов спорта. Минимальный возраст составляет 15 лет, и кажется, это становится причиной коротких карьер для фигуристов. С 1994 года пять олимпийских чемпионок у женщин были в возрасте 15-17 лет на момент завоевания титула (1994, 1998, 2002 и 2014, 2018). Четыре из них не участвовали в чемпионате мира по фигурному катанию, который следовал за Олимпиадой. Чемпионка Олимпиады 2018 года (Алина Загитова. — Прим. «СЭ») также сейчас не принимает участие в соревнованиях, ей исполнилось 18 лет.

Есть огромное давление на фигуристов на высшем уровне среди взрослых, и дебютировать на таком уровне в 15 лет, судя по всему, не мотивирует их выступать в спорте продолжительное время. Но при этом наше предложение касается и конькобежного спорта, и шорт-трека. (Дмитрий Кузнецов)