15-летняя фигуристка Горбачева получила травму на тренировке тройного акселя

Российская фигуристка Алина Горбачева получила травму во время тренировки тройного акселя.

«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — приводит ТАСС слова тренера спортсменки Софьи Федченко.

Сообщается, что 15-летняя Горбачева пройдет обследование в Москве. В феврале фигуристка стала победительницей турнира России среди юниоров.