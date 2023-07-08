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Сегодня, 12:32

15-летняя фигуристка Горбачева получила травму на тренировке тройного акселя

Сергей Разин
корреспондент
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Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Горбачева получила травму во время тренировки тройного акселя.

«Травма есть, Алине предстоит обследование в Москве. Упала на тренировке при исполнении тройного акселя», — приводит ТАСС слова тренера спортсменки Софьи Федченко.

Сообщается, что 15-летняя Горбачева пройдет обследование в Москве. В феврале фигуристка стала победительницей турнира России среди юниоров.

Источник: https://tass.ru/sport/18224035
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