Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в эксклюзивном интервью «СЭ» призвал ввести в фигурном катании дополнительную возрастную группу, которая бы проводила свои чемпионаты мира и Европы.

— Фигурное катание — консервативный вид, где все изменения идут со скрипом. Японцы стараются проводить такие нестандартные соревнования. Американцы хотели пару лет назад, Кубок наций сделать. У нас такого, к сожалению, нет. Мне кажется, сейчас актуальнее проблема возраста, и отсюда идет и все остальное. Его же хотят повышать, да? А нужен промежуточный, молодежный возраст, разделение на три категории. У нас есть только юниоры и старшие, между ними пропасть. Нет именно молодежных турниров для 15-18-летних, даже юниорского чемпионата Европы. Разница между 15-летним и 35-летним спортсменом огромна. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Транькова — скоро на сайте «СЭ»