14-летняя ученица Тутберидзе отправилась на лечение в Архангельск

Бронзовый призер юниорского Финала «Гран-при"-2018/19, 14-летняя Алена Канышева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, отправилась на лечение в Архангельск, о чем сообщила в Instagram в комментариях и выложив соответствующее фото с отметкой.

Канышева до 2015 года занималась в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70» у Оксаны Булычевой, после чего перешла в школу «Снежные барсы» к Светлане Пановой и Татьяне Моисеевой, где и добилась своих лучших результатов в карьере.

С сезона 2019/20 начала тренироваться в группе у Этери Тутберидзе. В межсезонье Канышева приземлила четверной тулуп на тренировке и выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России. Однако со всех последующих соревнований фигуристка снялась из-за травмы.