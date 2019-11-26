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14-летняя ученица Тутберидзе отправилась на лечение в Архангельск

14:21
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Бронзовый призер юниорского Финала «Гран-при"-2018/19, 14-летняя Алена Канышева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, отправилась на лечение в Архангельск, о чем сообщила в Instagram в комментариях и выложив соответствующее фото с отметкой.

Канышева до 2015 года занималась в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70» у Оксаны Булычевой, после чего перешла в школу «Снежные барсы» к Светлане Пановой и Татьяне Моисеевой, где и добилась своих лучших результатов в карьере.

С сезона 2019/20 начала тренироваться в группе у Этери Тутберидзе. В межсезонье Канышева приземлила четверной тулуп на тренировке и выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России. Однако со всех последующих соревнований фигуристка снялась из-за травмы.

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