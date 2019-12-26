14-летний ученик Тутберидзе с двумя ошибками откатал короткую программу на чемпионате России, но обошел Самарина

14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов с двумя ошибками исполнил короткую программу на дебютном для себя чемпионате России.

Самсонов с помаркой на приземлении исполнил четверной лутц, затем упал с тройного акселя, и чисто прыгнул каскад «тройной лутц-тройной тулуп». За прокат он получил 80,88 балла, что оказалось больше, чем у вице-чемпиона-2019 Александра Самарина.

Отметим, что 14-летний фигурист пока по возрасту может выступать только на юниорском уровне, где четверные прыжки в короткой программе запрещены. В начале декабря Самсонов стал бронзовым призером юниорского Финала «Гран-при».

Произвольную программу на турнире мужчины представят 27 декабря в 12.15 по московскому времени.