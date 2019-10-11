14-летний Самсонов показал лучший результат из всех российских одиночников с начала этого сезона

14-летний ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов, ставший победителям турнира памяти Дениса Тена среди юношей, набрал по сумме двух прокатов 264,04 балла.

Этот балл по состоянию на настоящий момент является лучшим из всех результатов, показанных российскими одиночниками на международных соревнованиях с начала сезона. У победителя мемориала Ондрея Непелы Дмитрия Алиева было 225,32 балла, у ставшего вторым на турнире в Шанхае Александра Самарина — 246,36 балла, у победителя Nebelhorn Trophy Макара Игнатова — 220,51 балла.

Самсонов исполнил в произвольной программе два четверных прыжка — лутц и флип, фигурист уже успел отобраться в финал юниорской серии «Гран-при». Его оценка в Алма-Ате стала лучшим юниорским результатом в истории.