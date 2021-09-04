13-летняя Жилина выиграла этап «Гран-при» среди юниоров в Кошице, россиянки заняли первые четыре места

Российская фигуристка Вероника Жилина одержала победу на третьем этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице. В общей сложности она набрала 216,92 балла.

Первые четыре места заняли представительницы России: Софья Муравьева — 2-я, Аделия Петросян — 3-я, Мария Захарова — 4-я.

«Гран-при» среди юниоров

Кошице, Словакия

Юниорки

Итоговое положение

1. Вероника Жилина (Россия) — 216,92

2. Софья Муравьева (Россия) — 208,25

3. Аделия Петросян (Россия) — 201,21

4. Мария Захарова (Россия) — 190,33

5. Чэ Ен Ким (Южная Корея) — 188,46

6. Ава Марие Циглер (США) — 176,29