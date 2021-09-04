13-летняя Жилина исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на этапе «Гран-при»
18:33
Вероника Жилина чисто откатала произвольную программу на этапе «Гран-при» в Кошице.
13-летняя фигуристка исполнила двойной аксель, четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной флип, тройной лутц, четверной тулуп — двойной тулуп, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.
За технику спортсменка набрала 83,43 балла, общая оценка — 145,35 балла.
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