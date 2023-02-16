13-летний победитель первенства России прокомментировал ставшее известным матерное видео с его реакцией на прокат

Арсений Федотов, тренирующийся у Этери Тутберидзе, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о видео с его участием, ставшем известным в интернете. На нем 13-летний фигурист выругался после выступления в произвольной программе на юниорском этапе «Гран-при» в Москве.

— Ошибся, — сказал Федотов. — Надо было держать эмоции при себе, а я забылся.

Федотов выиграл первенство России в Перми, набрав 267,42 балла по сумме двух прокатов.