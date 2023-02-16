Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:29

13-летний победитель первенства России прокомментировал ставшее известным матерное видео с его реакцией на прокат

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Арсений Федотов, тренирующийся у Этери Тутберидзе, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о видео с его участием, ставшем известным в интернете. На нем 13-летний фигурист выругался после выступления в произвольной программе на юниорском этапе «Гран-при» в Москве.

— Ошибся, — сказал Федотов. — Надо было держать эмоции при себе, а я забылся.

Федотов выиграл первенство России в Перми, набрав 267,42 балла по сумме двух прокатов.

Фигурное катание
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый юный участник первенства России в Перми: «Мечтаю сделать четверной аксель, как Малинин, и пятерные. Это возможно»
Новости
RSS RSS
Все новости