12-летняя воспитанница Тутберидзе Акатьева исполнила два тройных акселя в произвольной программе

12-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева сделала два тройных акселя в произвольной программе, причем один из них — в каскаде с двойным тулупом.

Первый аксель в три с половиной оборота фигуристка исполнила в каскаде с двойным тулупом, второй — одиночный прыжок. Также Акатьева попыталась исполнить четверной тулуп, но упала на приземлении.

Спортсменка получила за произвольную программу 143,21 балла, и, набрав в сумме 209,12 балла, победила на турнире