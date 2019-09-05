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12-летняя воспитанница Тутберидзе Акатьева исполнила два тройных акселя в произвольной программе

16:42
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12-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева сделала два тройных акселя в произвольной программе, причем один из них — в каскаде с двойным тулупом.

Первый аксель в три с половиной оборота фигуристка исполнила в каскаде с двойным тулупом, второй — одиночный прыжок. Также Акатьева попыталась исполнить четверной тулуп, но упала на приземлении.

Спортсменка получила за произвольную программу 143,21 балла, и, набрав в сумме 209,12 балла, победила на турнире

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