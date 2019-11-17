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12-летняя ученица Тутберидзе все-таки приземлила четверной прыжок на показательных выступлениях «Гран-при России». До этого она дважды упала

17:42
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12-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева в финале показательных выступлений исполнила четверной тулуп, выехав его с трудом.

Во время своего основного выступления фигуристка попыталась исполнить этот прыжок дважды, но в обоих случаях упала. В арсенале фигуристки помимо четверного прыжка есть также тройной аксель, который она приземляла на российских соревнованиях сольно и в каскаде. (Екатерина Беспалова)

12-летняя ученица Тутберидзе разрыдалась после падения с четверных на показательных выступлениях «Гран-при России»

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