12-летняя ученица Тутберидзе все-таки приземлила четверной прыжок на показательных выступлениях «Гран-при России». До этого она дважды упала

12-летняя ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева в финале показательных выступлений исполнила четверной тулуп, выехав его с трудом.

Во время своего основного выступления фигуристка попыталась исполнить этот прыжок дважды, но в обоих случаях упала. В арсенале фигуристки помимо четверного прыжка есть также тройной аксель, который она приземляла на российских соревнованиях сольно и в каскаде. (Екатерина Беспалова)

12-летняя ученица Тутберидзе разрыдалась после падения с четверных на показательных выступлениях «Гран-при России»