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12-летняя ученица Тутберидзе разрыдалась после падения с четверных на показательных выступлениях «Гран-при России»

16:55
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Россиянка Софья Акатьева стала одной из участниц показательных выступлений на «Гран-при России» в «Мегаспорте».

Софья Самоделкина и&nbsp;Софья Акатьева.Экзосфера. В России подрастают фигуристки, которые способны затмить Трусову и Щербакову

В арсенале фигуристки есть четверной тулуп и тройной аксель, но исполнить их на 14-тысячной арене при необычном освещении юная спортсменка не смогла. 12-летняя ученица Этери Тутберидзе упала с двух четверных, а также тройного флипа и с трудом исполнила одну из дорожек рядом с бортиком.

Несмотря на то, что выступление не было соревновательным, Акатьева разрыдалась и прошла мимо ожидавших ее японских журналистов. Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Тутберидзе, в эфире Первого канала по итогам выступления Акатьевой сказал, что ее еще раз попросят исполнить четверные «на бис» по окончании показательных выступлений. (Дмитрий Кузнецов)

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