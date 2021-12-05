12-летняя фигуристка Гордеева прыгнула каскады с четверными сальховом и тулупом на тренировке
12:45
Российская фигуристка Мария Гордеева на тренировке прыгнула каскады четверной тулуп — тройной тулуп и четверной сальхов — тройной тулуп.
Тренером 12-летняй спортсменки является Сергей Давыдов, работающий в ЦСКА.
Ранее Гордеева уже исполняла сольные четверной сальхов и тулуп.
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