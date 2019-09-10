11-летняя воспитанница ЦСКА исполнила четверной тулуп на тренировке. Видео

Российская фигуристка Елизавета Берестовская, тренирующаяся в ЦСКА, исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующее видео появилось в ее фан-аккаунте в Instagram.

11-летняя Берестовская тренируется у Сергея Давыдова, весной 2018 года стала победительницей телешоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале среди девушек.