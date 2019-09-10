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11-летняя воспитанница ЦСКА исполнила четверной тулуп на тренировке. Видео

10:57
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Российская фигуристка Елизавета Берестовская, тренирующаяся в ЦСКА, исполнила на тренировке четверной тулуп, соответствующее видео появилось в ее фан-аккаунте в Instagram.

11-летняя Берестовская тренируется у Сергея Давыдова, весной 2018 года стала победительницей телешоу «Ледниковый период. Дети» на Первом канале среди девушек.

Наша Лизочка и её четверной тулуп!!! Поздравляем, Солнце!! Пусть у тебя всё получается!!! Будем ждать четверной в произвольной? ? ? ? ? ? ? ? ? ? #лизаберестовская #ЛюБимая #лучшие #четверной #тулуп #четвернойтулуп #4тулуп #figureskatingrussia #ледниковыйпериоддети #ледниковыйпериод #евгениямедведева #женямедведева #figureskatingrussia #фигурноекатаниедети #фигурноекатание #фигурноекатание? #lizaberestovskaia #lovefigureskating #liza #evgeniamedvedeva #figureskater #figureskate #figureskatingrussia #figure #figureskating

Публикация от ФАН-АККАУНТ ЛИЗЫ БЕРЕСТОВСКОЙ (@liza_berestovskaia_fan)

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