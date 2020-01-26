ЧЕ-2020 ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
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Новости   //    Фигурное катание

10 медалей — повторение рекорда чемпионатов Европы

15:21

Российские спортсмены в седьмой раз в истории выиграли все четыре дисциплины на чемпионате Европы по фигурному катанию. В последний раз подобное случалось на предолимпийском турнире в Лионе в 2006 году, когда победителями стали Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Татьяна Навка/Роман Костомаров. Кроме того, россияне, взяв 10 наград, повторили рекорд турнира, который в 1987 году установила сборная СССР. (Кирилл Бурдаков)

Самые успешные чемпионаты Европы для одной из сборных:

Год

Город

Страна

З

С

Б

Всего

1998

Милан

Россия

4

4

1

9

2020

Грац

Россия

4

3

3

10

1999

Прага

Россия

4

2

3

9

2003

Мальме

Россия

4

1

2

7

1997

Париж

Россия

4

1

1

6

2005

Турин

Россия

4

1

1

6

2006

Лион

Россия

4

1

1

6

1987

Сараево

СССР

3

4

3

10

1988

Прага

СССР

3

4

2

9

1989

Бирмингем

СССР

3

2

2

7

1990

Ленинград

Россия

3

3

2

8

1996

София

Россия

3

3

2

8

2001

Братислава

Россия

3

3

2

8

2002

Лозанна

Россия

3

2

3

8

2000

Вена

Россия

3

2

1

6

1991

София

СССР

3

1

3

7

1975

Копенгаген

СССР

3

0

2

5

2010

Таллин

Россия

3

0

2

5

Наши спортсмены заняли полный пьедестал в женском и парном зачетах, доведя количество полных подиумов на чемпионатах Европы до 16. Семь раз все три медали брали женщины, семь раз — парники, еще дважды — мужчины.

Случаи, когда россияне занимали все три призовых места на чемпионатах Европы:

Год

Город

Соревнование

Места

1-е

2-е

3-е

1994

Копенгаген

Пары

Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков

Евгения Шишкова/Вадим Наумов

Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев

1998

Милан

Мужчины

Алексей Ягудин

Евгений Плющенко

Александр Абт

1999

Прага

Мужчины

Алексей Ягудин

Евгений Плющенко

Алексей Урманов

Женщины

Мария Бутырская

Юлия Солдатова

Виктория Волчкова

2000

Вена

Женщины

Ирина Слуцкая

Мария Бутырская

Виктория Волчкова

2001

Братислава

Женщины

Ирина Слуцкая

Мария Бутырская

Виктория Волчкова

2002

Лозанна

Женщины

Мария Бутырская

Ирина Слуцкая

Виктория Волчкова

2005

Турин

Пары

Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин

Юлия Обертас/Сергей Славнов

Мария Петрова/Алексей Тихонов

2012

Шеффилд

Пары

Татьяна Волосожар/Максим Траньков

Вера Базарова/Юрий Ларионов

Ксения Столбова/Федор Климов

2014

Будапешт

Пары

Татьяна Волосожар/Максим Траньков

Ксения Столбова/Федор Климов

Вера Базарова/Юрий Ларионов

2015

Стокгольм

Женщины

Елизавета Туктамышева

Елена Радионова

Анна Погорилая

Пары

Юко Кавагути/Александр Смирнов

Ксения Столбова/Федор Климов

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

2016

Братислава

Женщины

Евгения Медведева

Елена Радионова

Анна Погорилая

2018

Москва

Пары

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Ксения Столбова/Федор Климов

Наталья Забияко/Александр Энберт

2020

Грац

Женщины

Алена Косторная

Анна Щербакова

Александра Трусова

Пары

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

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