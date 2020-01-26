Российские спортсмены в седьмой раз в истории выиграли все четыре дисциплины на чемпионате Европы по фигурному катанию. В последний раз подобное случалось на предолимпийском турнире в Лионе в 2006 году, когда победителями стали Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Татьяна Навка/Роман Костомаров. Кроме того, россияне, взяв 10 наград, повторили рекорд турнира, который в 1987 году установила сборная СССР. (Кирилл Бурдаков)

Самые успешные чемпионаты Европы для одной из сборных:

Год Город Страна З С Б Всего 1998 Милан Россия 4 4 1 9 2020 Грац Россия 4 3 3 10 1999 Прага Россия 4 2 3 9 2003 Мальме Россия 4 1 2 7 1997 Париж Россия 4 1 1 6 2005 Турин Россия 4 1 1 6 2006 Лион Россия 4 1 1 6 1987 Сараево СССР 3 4 3 10 1988 Прага СССР 3 4 2 9 1989 Бирмингем СССР 3 2 2 7 1990 Ленинград Россия 3 3 2 8 1996 София Россия 3 3 2 8 2001 Братислава Россия 3 3 2 8 2002 Лозанна Россия 3 2 3 8 2000 Вена Россия 3 2 1 6 1991 София СССР 3 1 3 7 1975 Копенгаген СССР 3 0 2 5 2010 Таллин Россия 3 0 2 5

Наши спортсмены заняли полный пьедестал в женском и парном зачетах, доведя количество полных подиумов на чемпионатах Европы до 16. Семь раз все три медали брали женщины, семь раз — парники, еще дважды — мужчины.

Случаи, когда россияне занимали все три призовых места на чемпионатах Европы: