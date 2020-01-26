10 медалей — повторение рекорда чемпионатов Европы
Российские спортсмены в седьмой раз в истории выиграли все четыре дисциплины на чемпионате Европы по фигурному катанию. В последний раз подобное случалось на предолимпийском турнире в Лионе в 2006 году, когда победителями стали Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Татьяна Навка/Роман Костомаров. Кроме того, россияне, взяв 10 наград, повторили рекорд турнира, который в 1987 году установила сборная СССР. (Кирилл Бурдаков)
Самые успешные чемпионаты Европы для одной из сборных:
|
Год
|
Город
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
1998
|
Милан
|
Россия
|
4
|
4
|
1
|
9
|
2020
|
Грац
|
Россия
|
4
|
3
|
3
|
10
|
1999
|
Прага
|
Россия
|
4
|
2
|
3
|
9
|
2003
|
Мальме
|
Россия
|
4
|
1
|
2
|
7
|
1997
|
Париж
|
Россия
|
4
|
1
|
1
|
6
|
2005
|
Турин
|
Россия
|
4
|
1
|
1
|
6
|
2006
|
Лион
|
Россия
|
4
|
1
|
1
|
6
|
1987
|
Сараево
|
СССР
|
3
|
4
|
3
|
10
|
1988
|
Прага
|
СССР
|
3
|
4
|
2
|
9
|
1989
|
Бирмингем
|
СССР
|
3
|
2
|
2
|
7
|
1990
|
Ленинград
|
Россия
|
3
|
3
|
2
|
8
|
1996
|
София
|
Россия
|
3
|
3
|
2
|
8
|
2001
|
Братислава
|
Россия
|
3
|
3
|
2
|
8
|
2002
|
Лозанна
|
Россия
|
3
|
2
|
3
|
8
|
2000
|
Вена
|
Россия
|
3
|
2
|
1
|
6
|
1991
|
София
|
СССР
|
3
|
1
|
3
|
7
|
1975
|
Копенгаген
|
СССР
|
3
|
0
|
2
|
5
|
2010
|
Таллин
|
Россия
|
3
|
0
|
2
|
5
Наши спортсмены заняли полный пьедестал в женском и парном зачетах, доведя количество полных подиумов на чемпионатах Европы до 16. Семь раз все три медали брали женщины, семь раз — парники, еще дважды — мужчины.
Случаи, когда россияне занимали все три призовых места на чемпионатах Европы:
|
Год
|
Город
|
Соревнование
|
Места
|
|
|
|
|
|
1-е
|
2-е
|
3-е
|
1994
|
Копенгаген
|
Пары
|
Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков
|
Евгения Шишкова/Вадим Наумов
|
Наталья Мишкутенок/Артур Дмитриев
|
1998
|
Милан
|
Мужчины
|
Алексей Ягудин
|
Евгений Плющенко
|
Александр Абт
|
1999
|
Прага
|
Мужчины
|
Алексей Ягудин
|
Евгений Плющенко
|
Алексей Урманов
|
|
|
Женщины
|
Мария Бутырская
|
Юлия Солдатова
|
Виктория Волчкова
|
2000
|
Вена
|
Женщины
|
Ирина Слуцкая
|
Мария Бутырская
|
Виктория Волчкова
|
2001
|
Братислава
|
Женщины
|
Ирина Слуцкая
|
Мария Бутырская
|
Виктория Волчкова
|
2002
|
Лозанна
|
Женщины
|
Мария Бутырская
|
Ирина Слуцкая
|
Виктория Волчкова
|
2005
|
Турин
|
Пары
|
Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин
|
Юлия Обертас/Сергей Славнов
|
Мария Петрова/Алексей Тихонов
|
2012
|
Шеффилд
|
Пары
|
Татьяна Волосожар/Максим Траньков
|
Вера Базарова/Юрий Ларионов
|
Ксения Столбова/Федор Климов
|
2014
|
Будапешт
|
Пары
|
Татьяна Волосожар/Максим Траньков
|
Ксения Столбова/Федор Климов
|
Вера Базарова/Юрий Ларионов
|
2015
|
Стокгольм
|
Женщины
|
Елизавета Туктамышева
|
Елена Радионова
|
Анна Погорилая
|
|
|
Пары
|
Юко Кавагути/Александр Смирнов
|
Ксения Столбова/Федор Климов
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
|
2016
|
Братислава
|
Женщины
|
Евгения Медведева
|
Елена Радионова
|
Анна Погорилая
|
2018
|
Москва
|
Пары
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
|
Ксения Столбова/Федор Климов
|
Наталья Забияко/Александр Энберт
|
2020
|
Грац
|
Женщины
|
Алена Косторная
|
Анна Щербакова
|
Александра Трусова
|
|
|
Пары
|
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
|
Евгения Тарасова/Владимир Морозов
|
Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин