Академия фигурного катания Евгения Плющенко опубликовала в Instagram видео с тренировки 10-летней Алены Жилиной. Юная фигуристка исполнила сложнейший прыжок — тройной аксель — двойной тулуп.

«Алена Жилина, еи? 10 лет, 3.5 оборота аксель в каскаде с двои?ным тулупом», — говорится в сообщении.

Недавно Плющенко опубликовал видео ее четверного лутца и описал запись так: «Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!»