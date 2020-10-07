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10-летняя Алена Жилина из академии Плющенко исполнила аксель в 3,5 оборота

20:24
Алена Жилина.
Алена Жилина.
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Российский тренер Евгений Плющенко опубликовал видео с тренировки 10-летней Алены Жилиной. Юная фигуристка исполнила сложнейший прыжок — аксель в три с половиной оборота.

«Сестры Жилины рушат все стереотипы фигурного катания! — написал Плющенко в Instagram. — Знакомьтесь, Алена Жилина, 10 лет — 3,5 аксель. Умница! Отличная работа тренеров Людмилы Алферовой и Розанова Сергея».

Старшая сестра Алены — Вероника Жилина, разница в возрасте между ними — два года. Недавно Плющенко опубликовал видео ее четверного лутца и описал запись так: «Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед!»

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