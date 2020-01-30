10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях

Десятикратная чемпионка Франции в парном катании Сара Абитболь обвинила бывшего тренера Жиля Бейера в многократных изнасилованиях, сообщает L'Equipe. По ее словам, Бейер насиловал ее в начале 90-х, когда фигуристке было 15 лет.

После этого еще три французские фигуристки — Элен Годар, Беатрис Дюмур и Энн Бруно — заявили об изнасилованиях со стороны тренеров. Обвинения пали на Жан-Ролана Ракле и Мишеля Лотца. Годар заявила о насилии со стороны обоих, когда ей было 13 лет, Дюмур и Бруно обвинили Лотца когда им также было по 13.