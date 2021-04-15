Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги первого соревновательного дня командного чемпионата мира по фигурному катанию в Японии.

«Все позитивно. Танцы лидируют, девочки на первом и втором месте после короткой программы — другого мы и не хотели бы видеть. У мальчиков была задача откататься чисто — они ее выполнили. Ни одного срыва в нашей сборной. Задача на сто процентов выполняется. Я смотрю на более глобальные вещи — на итоговый результат. Командный турнир мы еще ни разу не выигрывали, но в этом сезоне у нас нереально сильная команда. Оптимистично смотрю на итоги турнира. Не вижу помех для выигрыша», — сказал Ягудин «СЭ».

После первого дня соревнований Россия лидирует в командном зачете.

(Константин Колмаков)

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