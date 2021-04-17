Выступление Туктамышевой в произвольной программе на командном ЧМ: видео

Капитан сборной России Елизавета Туктамышева с помарками 17 апреля выступила в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

Она с ошибкой приземлила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, затем чисто исполнила одиночный тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип, в каскаде двойной аксель+ойлер+тройной сальхов ошиблась на приземлении с третьего прыжка, допустив степ-аут, прыгнула тройной лутц и тройной риттбергер.

Туктамышева набрала 146,23 балла и стала в итоге третьей, победила еще одна россиянка — Анна Щербакова.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.