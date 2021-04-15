Туктамышева показала фото в маске после первого дня командного чемпионата мира
18:32
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии после первого соревновательного дня командного чемпионата мира в Японии.
24-летняя спортсменка сфотографировалась во время пресс-конференции, показывая большой палец вверх. Компанию ей составил американец Джейсон Браун.
«Великолепный первый день для российской команды», - написала фигуристка в Instagram.
Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy проходит в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.
Елизавета Туктамышева идет на втором месте после короткой программы. Выше нее только еще одна россиянка Анна Щербакова.
После первого дня соревнований сборная России лидирует в командном зачете.
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Зачет
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