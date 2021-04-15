Фигурное катание
Командный чемпионат мира
Новости
Командный зачет Календарь Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Командный чемпионат мира

Туктамышева показала фото в маске после первого дня командного чемпионата мира

18:32
Теги:

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фотографии после первого соревновательного дня командного чемпионата мира в Японии.

24-летняя спортсменка сфотографировалась во время пресс-конференции, показывая большой палец вверх. Компанию ей составил американец Джейсон Браун.

«Великолепный первый день для российской команды», - написала фигуристка в Instagram.

 

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy проходит в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

Елизавета Туктамышева идет на втором месте после короткой программы. Выше нее только еще одна россиянка Анна Щербакова.

После первого дня соревнований сборная России лидирует в командном зачете.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд