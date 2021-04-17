Российская фигуристка Елизавета Туктамышева 17 апреля в интервью «СЭ» прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира в Осаке.

«Много чего хочется сказать. Я очень горжусь своей командой. Мы прекрасно катались после сложного турнира чемпионата мира, мы очень устали. Но мы вместе показали свою силу. Они так сильны! (говоря о партнерах) Спасибо всем. Я очень счастлива, что смогла откатать свою японскую произвольную программу здесь, в Японию. Очень люблю кататься здесь, со зрителями», — сказала Туктамышева.

«Мы чувствуем поддержку со всего мира, как там это будет... (обращаясь по-русски к Щербаковой) как будет «через экран»? По телевизору мы чувствуем, что вы нас любите!» — отметила фигуристка.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

(Дмитрий Кузнецов)