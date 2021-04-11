Туктамышева и Щербакова вместе летят на командный ЧМ. Фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Instagram выложила фото из самолета. На снимке она вместе с другой российской фигуристкой Анной Щербаковой летит на командный чемпионат мира.

Напомним, на прошедшем индивидуальном чемпионате мира в Стокгольме Щербакова и Туктамышева заняли первые два места соответственно.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу будут бороться шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и где смотреть трансляции