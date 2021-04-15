Туктамышева чисто исполнила короткую программу с тройным акселем на командном ЧМ

Капитан сборной России Елизавета Туктамышева без ошибок выступила в короткой программе на командном чемпионате мира в Осаке.

Фигуристка чисто исполнила прыжковый контент — тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип. Вращения и дорожка шагов были оценены на четвёртый уровень. Туктамышева получила за свой прокат 80,35 балла — это ее лучший результат в сезоне.

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