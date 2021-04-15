Траньков уверен, что борьба на командном чемпионате мира еще не закончилась

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после первого соревновательного дня World Team Trophy в японской Осаке.

«Гарантирует ли лидирование сегодня то, что мы выиграем? Конечно же, нет. Все равно нужно бороться и показывать свой максимум в каждом виде. Каждый балл очень важен. Борьба не закончилась, завтра все будет по новой. Из всей нашей сборной я выделил бы девчонок: максимальное количество баллов, безупречное и очень уверенное катание, заслуженные первое и второе места в короткой программе. Самые положительные эмоции после проката Лизы и Анны», — сказал Траньков «СЭ».

Максим Траньков также отреагировал на слова Ильи Авербуха о том, что первое место Никиты Кацалапова и Виктории Синициной в ритм-танце не стоит преувеличивать, потому что их ближайших конкурентов с чемпионата мира нет на World Team Trophy.

«Да, французы пропускают сезон, но никто им не мешал в принципе не пропускать, правильно? Нужно, конечно, держать в уме то, что есть еще сильная пара, но в то же время не могу согласиться с такой трактовкой, что можно преувеличить титул чемпионов мира. Титул чемпионов мира — это титул чемпионов мира», — добавил Траньков.

После первого дня соревнований Россия лидирует в командном зачете.

(Екатерина Звенигородская)

Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь.

Составы сборных и путеводитель по турниру — на этой странице. Результаты, новости и обзоры — в разделе командного чемпионата мира на нашем сайте.