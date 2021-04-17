Траньков оценил выступление Туктамышевой в произвольной программе: «Настоящий капитанский прокат»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков поделился впечатлением от выступления Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на World Team Trophy.

«Это настоящий капитанский прокат от нашей Лизы. Я даже хочу сказать, что он супергеройский. Она заставляет поверить всех в то, что невозможное возможно. Хотели критики увидеть женское фигурное катание – вот оно. Феноменальная Туктамышева, которая не перестает удивлять болельшиков», – сказал Траньков в эфире Первого канала.

Туктамышева заняла третье место в произвольной программе, набрав 146,23 балла за свой прокат.

Сборная России впервые в истории выиграла неофициальный командный ЧМ, набрав рекордные 125 баллов. Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.