Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков поделился впечатлениями после второго соревновательного дня World Team Trophy в японской Осаке.

«Я доволен всеми выступлениями: и танцами и парами и парнями. Все большие молодцы. Лидируют абсолютно заслуженно. Считаю, что баллы правильно распределены. Адекватные оценки и места. Все проходит без лишних скандалов. У нас очень уверенное лидерство после двух дней. Надеюсь, что и завтра сохраним первенство, поскольку будут выступать девчонки — наше супер оружие и пары, которые тоже абсолютно точно должны принести 12 баллов», — сказал Траньков «СЭ».

По итогам двух соревновательных дней сборная России с 91 баллом лидирует в турнирной таблице на командном чемпионате мира.

(Вероника Ротенберг)