Тарасова прокомментировала ошибку Галлямова в короткой программе на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар по итогам короткой программы.

«Катались очень хорошо! Кроме одной ошибки, Галлямов не прыгнул сальхов. Но все равно всех выиграли, просто этого нельзя себе позволять с самого начала», — сказала Тарасова «СЭ».

Действующие чемпионы мира Мишина и Галлямов принесли сборной России 12 баллов. В общем зачете российская команда с 61 очком занимает первое место после выступления в четырех видах программ. Следом идут США (56), Япония (52), Италия (36), Франция (34) и Канада (30).

(Владислав Флегонтов)