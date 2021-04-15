Тарасова подвела итоги первого дня командного чемпионата мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала итоги первого дня командного чемпионата мира в Японии.

«Я не такая радостная, как вы. Я буду радостной, если такой результат будет в конце, а в середине соревнования не умею радоваться. За свою долгую жизнь не научилась так радоваться, когда короткая программа прошла и мы имеем перевес два балла. Мне все очень понравилось в работе наших спортсменов. Мужчины откатались на своем максимуме. Первый день отработан, будем ждать второго и третьего дня. Все, что было возможно, мы сегодня сделали», — сказала Тарасова «СЭ»

После первого дня соревнований Россия лидирует в командном зачете.

(Владислав Флегонтов, Константин Колмаков)

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