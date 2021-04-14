Слуцкая считает, что Россия является безоговорочным фаворитом командного ЧМ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в беседе с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего World Team Trophy.

«В отсутствие конкуренции мы вообще безоговорочные лидеры сейчас. Нет ни одной страны, которая могла бы представить хотя бы три дисциплины из четырех на высоком уровне. Да, в парах есть китайцы, но у китайцев нет девочек достойных бороться за высшие ступени пьедестала. В мальчиках есть американец, но больше нет никого, поэтому мы безоговорочные фавориты. При хорошем стечении обстоятельств мы выиграем этот чемпионат», — сказала «СЭ» Слуцкая.

Слуцкая отметила важность психологической составляющей в подготовке к командному чемпионату мира по фигурному катанию.

«Все будет зависеть от того, кто и как психологически сможет подойти к предстоящим соревнованиям. Физическая форма уже наработана, больших срывов мы не должны увидеть. Честно говоря, для меня нет разницы, кто выступает. Если это спортсмен из России, я всем сердцем буду за него болеть и ждать самого лучшего, сильного, красивого проката. Что касается парней, то у нас и Женя Семененко, и Миша Коляда прекрасно владеют прыжками в три с половиной, четыре оборота. Просто не в том количестве, в котором владеет ими лидер мирового первенства. Не надо говорить, что наши мужчины — слабое место, они у нас достойные. Уверена, они будут бороться до конца», — добавила Слуцкая.

Командный турнир по фигурному катанию пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

(Екатерина Звенигородская)