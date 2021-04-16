Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ в Японии

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов выиграл произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии.

Пара, победившая в этом году на индивидуальном чемпионате мира в Стокгольме, набрала за свой прокат 130.15 и принесла еще 12 баллов в копилку сборной России.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124.75).

Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110.16).

Напомним, что вчера Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец. Таким образом, пара принесла сборной России максимальные 24 очка.

В общем зачете после пяти программ Россия упрочила лидерство и имеет 73 очка. Второе место занимает сборная США (66 баллов), третье — команда Японии (60 баллов).

Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Танцы

Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 130,15

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,75

3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16

4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 106,58

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 100,82

6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 97,86

Командный турнир

Положение после пяти видов

1. Россия — 73

2. США — 66

3. Япония — 60

4. Италия — 47

5. Франция — 43

6. Канада — 37

Командный ЧМ-2021: Россия продолжает борьбу за победу. Трансляция второго дня