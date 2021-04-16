Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ в Японии
Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов выиграл произвольный танец на командном чемпионате мира в Японии.
Пара, победившая в этом году на индивидуальном чемпионате мира в Стокгольме, набрала за свой прокат 130.15 и принесла еще 12 баллов в копилку сборной России.
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124.75).
Замкнули тройку представители США Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (110.16).
Напомним, что вчера Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец. Таким образом, пара принесла сборной России максимальные 24 очка.
В общем зачете после пяти программ Россия упрочила лидерство и имеет 73 очка. Второе место занимает сборная США (66 баллов), третье — команда Японии (60 баллов).
Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Танцы
Произвольный танец
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 130,15
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,75
3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16
4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 106,58
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 100,82
6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 97,86
Командный турнир
Положение после пяти видов
1. Россия — 73
2. США — 66
3. Япония — 60
4. Италия — 47
5. Франция — 43
6. Канада — 37
Командный ЧМ-2021: Россия продолжает борьбу за победу. Трансляция второго дня
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