Щербакова рассказала, что переболела коронавирусом

Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на командном чемпионате мира в Японии рассказала об отношении к коронавирусным ограничениям.

«Всегда посещаю Японию с большой радостью. Для любого фигуриста приезд сюда — праздник. Да, здесь строгие и четкие правила в связи с ограничениями по коронавирусу. Но для меня это не проблема, я соблюдала все правила. К тому же, я уже переболела», — сказала Щербакова.

В ноябре Щербакова пропустила Гран-при России из-за пневмонии, в СМИ также присутствовала информация, что фигуристка выступала на чемпионате России с температурой.

17 апреля сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у США (110), Япония стала третьей (107).

(Дмитрий Кузнецов)