Щербакова рассказала, что переболела коронавирусом
14:09
Российская фигуристка Анна Щербакова после победы на командном чемпионате мира в Японии рассказала об отношении к коронавирусным ограничениям.
«Всегда посещаю Японию с большой радостью. Для любого фигуриста приезд сюда — праздник. Да, здесь строгие и четкие правила в связи с ограничениями по коронавирусу. Но для меня это не проблема, я соблюдала все правила. К тому же, я уже переболела», — сказала Щербакова.
В ноябре Щербакова пропустила Гран-при России из-за пневмонии, в СМИ также присутствовала информация, что фигуристка выступала на чемпионате России с температурой.
17 апреля сборная России выиграла командный чемпионат мира в Японии, набрав 125 баллов. Второе место у США (110), Япония стала третьей (107).
(Дмитрий Кузнецов)
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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