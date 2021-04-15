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Щербакова получила лучшие баллы в карьере в короткой программе

11:54
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова выступила в короткой программе на командном чемпионате мира.

Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип, на котором поставили неясное ребро, и каскад тройной лутц+тройной риттбергер. Анна получила за вращения и дорожку шагов четвертый уровень. В сумме Щербакова набрала 81,07 балла — это ее личный рекорд в карьере.

Следить за трансляцией первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию можно здесь

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