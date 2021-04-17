Щербакова победила в произвольной программе на командном ЧМ, Туктамышева - третья
Чемпионка мира Анна Щербакова выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Японии. Она набрала 160,58 балла за свой прокат.
Второй стала японка Каори Сакамото (150,29 балла). Россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 146,23 балла показала третий результат.
Таким образом, Россия одержала победу в общем зачете турнира после всех видов программ.
Завтра, 18 апреля, фигуристы представят показательные номера.
Командный чемпионат мира проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Женщины
Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) - 160,58
2. Каори Сакамото (Япония) - 150,29
3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 146,23
4. Брейди Теннел (США) - 133,19
5. Рика Кихира (Япония) - 132,39
6. Карен Чен (США) - 127,24
7. Лара Наки Гутманн (Италия) - 119,14
8. Элисон Шумахер (Канада) - 111,98
9. Джинерва Лавиния Негрелло (Италия) - 110,65
10. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 107,30
11. Майа Маззара (Франция) - 100,11
12. Леа Серна (Франция) - 97,63
Командный чемпионат мира
Итог
1. Россия - 125
2. США - 110
3. Япония - 107
4. Италия - 72
5. Франция - 67
6. Канада - 57
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