Щербакова победила в произвольной программе на командном ЧМ, Туктамышева - третья

Чемпионка мира Анна Щербакова выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Японии. Она набрала 160,58 балла за свой прокат.

Второй стала японка Каори Сакамото (150,29 балла). Россиянка Елизавета Туктамышева, набравшая 146,23 балла показала третий результат.

Таким образом, Россия одержала победу в общем зачете турнира после всех видов программ.

Завтра, 18 апреля, фигуристы представят показательные номера.

Командный чемпионат мира проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Женщины

Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) - 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) - 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) - 146,23

4. Брейди Теннел (США) - 133,19

5. Рика Кихира (Япония) - 132,39

6. Карен Чен (США) - 127,24

7. Лара Наки Гутманн (Италия) - 119,14

8. Элисон Шумахер (Канада) - 111,98

9. Джинерва Лавиния Негрелло (Италия) - 110,65

10. Габриэль Дэйлмен (Канада) - 107,30

11. Майа Маззара (Франция) - 100,11

12. Леа Серна (Франция) - 97,63

Командный чемпионат мира

Итог

1. Россия - 125

2. США - 110

3. Япония - 107

4. Италия - 72

5. Франция - 67

6. Канада - 57