Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию
Сборная России 17 апреля впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.
Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.
В заключительный день турнира чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в парных соревнованиях, а Анна Щербакова стала победителем в произвольной программы среди женщин, Елизавета Туктамышева — третья.
Командный чемпионат мира проходил с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
В турнире принимали участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Итог
1. Россия — 125
2. США — 110
3. Япония — 107
4. Италия — 72
5. Франция — 67
6. Канада — 57
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