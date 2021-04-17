Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России 17 апреля впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, что является абсолютным рекордом турнира.

Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

В заключительный день турнира чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в парных соревнованиях, а Анна Щербакова стала победителем в произвольной программы среди женщин, Елизавета Туктамышева — третья.

Командный чемпионат мира проходил с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

В турнире принимали участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Итог

1. Россия — 125

2. США — 110

3. Япония — 107

4. Италия — 72

5. Франция — 67

6. Канада — 57