Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция произвольной программы в танцах на льду
Танцевальные дуэты представят свои произвольные танцы во второй день турнира World Team Trophy-2021 в японской Осаке. Время начала прокатов — 10:45 (по Москве).
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед последними. Чемпионы мира-2021, выигравшие накануне ритм-танец, начнут выступление в 11:38.
Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021
Танцы на льду. Произвольный танец. Порядок выступления в пятницу, 16 апреля (время московское)
Первая разминка
10:52. Кэролан Сусисс / Шейн Фирус (Канада)
10:59. Мисато Комацубара / Тим Колето (Япония)
11:07. Аделина Галявьева / Луи Таурон (Франция)
Вторая разминка
11:22. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (США)
11:30. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (Франция)
11:38. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня соревнований командного чемпионата мира-2021.
Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю