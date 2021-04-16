Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция произвольной программы в танцах на льду

Танцевальные дуэты представят свои произвольные танцы во второй день турнира World Team Trophy-2021 в японской Осаке. Время начала прокатов — 10:45 (по Москве).

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед последними. Чемпионы мира-2021, выигравшие накануне ритм-танец, начнут выступление в 11:38.

Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021

Танцы на льду. Произвольный танец. Порядок выступления в пятницу, 16 апреля (время московское)

Первая разминка

10:52. Кэролан Сусисс / Шейн Фирус (Канада)

10:59. Мисато Комацубара / Тим Колето (Япония)

11:07. Аделина Галявьева / Луи Таурон (Франция)

Вторая разминка

11:22. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (США)

11:30. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (Франция)

11:38. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня соревнований командного чемпионата мира-2021.

Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.