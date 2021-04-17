Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция произвольной программы пар

Решающий соревновательный день турнира World Team Trophy-2021 в японской Осаке откроют пары. Свои произвольные программы представят шесть дуэтов из разных стран, в том числе россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Произвольная программа спортивных пар на неофициальном командном чемпионате мира начнется с 9:15 по московскому времени. Чемпионы мира-2021 Мишина и Галлямов закроют эту часть прокатов, время выхода россиян на лед — 10:10 (мск).

Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021

Пары. Произвольная программа. Порядок выступления в субботу, 17 апреля (время московское)

Первая разминка

9:23. Лори-Анн Матте / Тьерри Ферланд (Канада)

9:30. Клео Амон / Денис Стрекалин (Франция)

9:38. Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (США)

Вторая разминка

9:54. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония)

10:02. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия)

10:10. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию решающего дня соревнований командного чемпионата мира-2021.

Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.