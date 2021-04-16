Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция произвольной программы мужчин

Второй день турнира World Team Trophy 2021 в японской Осаке закроет произвольная программа мужчин. Эта часть соревнований начнется в 12:10 (время московское).

На лед выйдут два россиянина — Евгений Семененко и Михаил Коляда. Закроют произвольную программу двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и чемпион мира-2021, американец Нейтан Чен.

Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021

Мужчины. Произвольная программа. Порядок выступления в пятницу, 16 апреля (время московское)

Первая разминка

12:18. Нам Нгуен (Канада)

12:25. Даниэль Грассль (Италия)

12:33. Сема Уно (Япония)

12:41. Адам Сиао Им Фа (Франция)

12:49. Евгений Семененко (Россия)

Вторая разминка

13:05. Роман Садовский (Канада)

13:13. Михаил Коляда (Россия)

13:20. Кевин Эймоз (Франция)

13:28. Джейсон Браун (США)

13:36. Юдзуру Ханю (Япония)

13:44. Нейтан Чен (США)

Маттео Риццо (Италия) пропускает командный чемпионат мира из-за положительного теста на коронавирус.

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня соревнований командного чемпионата мира-2021.

Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.