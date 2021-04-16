Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция произвольной программы мужчин
Второй день турнира World Team Trophy 2021 в японской Осаке закроет произвольная программа мужчин. Эта часть соревнований начнется в 12:10 (время московское).
На лед выйдут два россиянина — Евгений Семененко и Михаил Коляда. Закроют произвольную программу двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю и чемпион мира-2021, американец Нейтан Чен.
Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021
Мужчины. Произвольная программа. Порядок выступления в пятницу, 16 апреля (время московское)
Первая разминка
12:18. Нам Нгуен (Канада)
12:25. Даниэль Грассль (Италия)
12:33. Сема Уно (Япония)
12:41. Адам Сиао Им Фа (Франция)
12:49. Евгений Семененко (Россия)
Вторая разминка
13:05. Роман Садовский (Канада)
13:13. Михаил Коляда (Россия)
13:20. Кевин Эймоз (Франция)
13:28. Джейсон Браун (США)
13:36. Юдзуру Ханю (Япония)
13:44. Нейтан Чен (США)
Маттео Риццо (Италия) пропускает командный чемпионат мира из-за положительного теста на коронавирус.
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня соревнований командного чемпионата мира-2021.
Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.
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