Произвольная программа Мишиной и Галлямова на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).

Российская пара набрала за свой прокат 151,59 балла.

Командный чемпионат мира проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

Онлайн-трансляция третьего дня командного чемпионата мира — здесь.