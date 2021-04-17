Произвольная программа Мишиной и Галлямова на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео
10:46
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).
Российская пара набрала за свой прокат 151,59 балла.
В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
Онлайн-трансляция третьего дня командного чемпионата мира — здесь.
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