Появилось видео неудачного проката Кихиры на командном ЧМ

Японская фигуристка, чемпионка четырех континентов Рика Кихира без элементов ультра-си откатала произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке.

В самом начале программы Кихира решила исполнить только тройной сальхов, а не четверной, а затем отказалась от исполнения тройного акселя, прыгнув лишь двойной. Во второй половине программы Кихира прыгнула каскад из тройного флипа и двойного тулупа и упала на втором прыжке.

В короткой программе Кихира упала с тройного акселя и заняла лишь четвертое место.