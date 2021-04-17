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Появилось видео неудачного проката Кихиры на командном ЧМ

12:54
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Японская фигуристка, чемпионка четырех континентов Рика Кихира без элементов ультра-си откатала произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке.

В самом начале программы Кихира решила исполнить только тройной сальхов, а не четверной, а затем отказалась от исполнения тройного акселя, прыгнув лишь двойной. Во второй половине программы Кихира прыгнула каскад из тройного флипа и двойного тулупа и упала на втором прыжке.

В короткой программе Кихира упала с тройного акселя и заняла лишь четвертое место.

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