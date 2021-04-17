Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на командном ЧМ по фигурному катанию
15:14
Тамара Москвина, тренер спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, высказала мнение о результате подопечных на командном чемпионате мира в Японии.
«Результаты командного чемпионата мира сами за себя говорят. Была задача занять первое место, и команда заняла первое место, все ребята — молодцы. Что касается Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, то выше первого места им было не прыгнуть. Так что, конечно, их прокатами я довольна», — цитирует Москвину ТАСС.
Сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира. Чемпионы мира Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на турнире.
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