Москвина довольна выступлением Мишиной и Галлямова на командном ЧМ по фигурному катанию

Тамара Москвина, тренер спортивной пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, высказала мнение о результате подопечных на командном чемпионате мира в Японии.

«Результаты командного чемпионата мира сами за себя говорят. Была задача занять первое место, и команда заняла первое место, все ребята — молодцы. Что касается Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, то выше первого места им было не прыгнуть. Так что, конечно, их прокатами я довольна», — цитирует Москвину ТАСС.

Сборная России впервые в истории победила на командном чемпионате мира. Чемпионы мира Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на турнире.

Сборная России без грубых ошибок выиграла командный ЧМ. Что это значит для олимпийского турнира?