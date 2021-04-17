Мишина и Галлямов рады видеть российские флаги на трибунах во время командного ЧМ

Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов в интервью ТАСС 17 апреля прокомментировали победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.

«Приятно было откатать эту программу («We are the champions») при зрителях — на чемпионате мира в Стокгольме мы выступали без них. Со зрителями это ощущается по-другому — мы слышим поддержку, видим зрителей с флагами — это незабываемое ощущение», — рассказала Мишина.

«У нас проводились кубок страны, чемпионаты России, контрольные прокаты — соревнований было примерно столько же, но меньше международных. Сезон начался позже месяца на два — был карантин, было сложнее входить в форму. Спасибо федерации, что у нас было время подготовиться к главным стартам», — отметил Галлямов.

Российская пара набрала за свой прокат 151,59 балла.

Вторыми стали американцы Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер (133,63 балла). Третий результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83 балла).