Мишина и Галлямов рады видеть российские флаги на трибунах во время командного ЧМ
Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов в интервью ТАСС 17 апреля прокомментировали победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Осаке.
«Приятно было откатать эту программу («We are the champions») при зрителях — на чемпионате мира в Стокгольме мы выступали без них. Со зрителями это ощущается по-другому — мы слышим поддержку, видим зрителей с флагами — это незабываемое ощущение», — рассказала Мишина.
«У нас проводились кубок страны, чемпионаты России, контрольные прокаты — соревнований было примерно столько же, но меньше международных. Сезон начался позже месяца на два — был карантин, было сложнее входить в форму. Спасибо федерации, что у нас было время подготовиться к главным стартам», — отметил Галлямов.
Российская пара набрала за свой прокат 151,59 балла.
Вторыми стали американцы Алекса Нерим и Брэндон Фрейзер (133,63 балла). Третий результат показали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (130,83 балла).
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