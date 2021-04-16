Мишина и Галлямов положительно оценили прошедший сезон, несмотря на коронавирус

Действующие чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов отметили, что, несмотря на пандемию, провели полноценный сезон-2020/21.

Россияне выиграли короткую программу на неофициальном командном чемпионате мира в Японии, набрав 73,77 балла.

«Могу с уверенностью сказать, что в этом сезоне у нас было плюс-минус десять выступлений, — цитирует ТАСС Галлямова. — В основном в России, у нас были внутренние национальные соревнования — кубки, чемпионаты, сезон был не таким, как предыдущий».

«Но практически это был полноценный сезон», — добавила Мишина.

В предыдущий раз спортсмены выступали в Японии в прошлом сезоне на этапе «Гран-при» в Саппоро.

«За год у нас произошло достаточно много событий — мы поменяли тренера. Случился коронавирус, наверное, это немножко притормозило движение вперед. Но все равно мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом — работа у Тамары Москвиной влияет положительно, мы тренируемся с другими спортсменами, это здорово, это движет обе пары вперед», — сказала Мишина.