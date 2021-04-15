Короткая программа Туктамышевой на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала второй результат в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

24-летняя спортсменка чисто исполнила прыжковый контент — тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип. Вращения и дорожка шагов были оценены на четвертый уровень. Туктамышева получила за свой прокат 80,35 балла — это ее лучший результат в сезоне.

Первое место по итогам короткой программы заняла еще одна россиянка, Анна Щербакова, которая набрала 81,07 балла.

Произвольную программу девушки представят 17 апреля (начало — 10.40 по московскому времени).

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Следить за трансляцией первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию можно здесь