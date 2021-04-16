Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция короткой программы пар
Второй соревновательный день турнира World Team Trophy-2021 в японской Осаке откроют пары. Свои короткие программы представят шесть дуэтов, в том числе россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Короткая программа пар на неофициальном командном чемпионате мира начнется с 9:25 по московскому времени. Чемпионы мира-2021 Мишина и Галлямов закроют эту часть прокатов, время выхода россиян на лед — 10:07 (мск).
Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021
Пары. Короткая программа. Порядок выступления в пятницу, 16 апреля (время московское)
Первая разминка
9:28. Лори-Анн Матте / Тьерри Ферланд (Канада)
9:34. Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (США)
9:40. Клео Амон / Денис Стрекалин (Франция)
Вторая разминка
9:55. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония)
10:01. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия)
10:07. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Россия)
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго дня соревнований командного чемпионата мира-2021.
Правила подсчета очков команд и полный путеводитель по турниру в специальном материале, обновление командного зачета — на отдельной странице, все результаты, новости и обзоры — в разделе турнира на нашем сайте.
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