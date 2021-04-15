Короткая программа Коляды на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео
13:56
Российский фигурист Михаил Коляда чисто выступил в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.
26-летний спортсмен включил в свою программу четверной тулуп и получил 93,42 балла за прокат.
Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
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