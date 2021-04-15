Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция ритм-танца
В Осаке (Япония) стартует турнир World Team Trophy 2021. Соревнования объединяют шесть сборных, которые борются за победу на неофициальном командном чемпионате мира.
Программу соревнований в четверг, 15 апреля, открывает ритм-танец в танцах на льду. Россию в этом виде представляют чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выступят последними из шести пар.
Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021
Танцы на льду. Ритм-танец. Порядок выступления в четверг, 15 апреля (время московское)
Первая разминка
9:12. Мисато Комацубара / Тим Колето (Япония)
9:18. Аделина Галявьева / Луи Таурон (Франция)
9:25. Кэролан Сусисс / Шейн Фирус (Канада)
Вторая разминка
9:39. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (США)
9:45. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (Франция)
9:52. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)
Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований командного чемпионата мира-2021.
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