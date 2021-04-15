Командный чемпионат мира по фигурному катанию: трансляция ритм-танца

В Осаке (Япония) стартует турнир World Team Trophy 2021. Соревнования объединяют шесть сборных, которые борются за победу на неофициальном командном чемпионате мира.

Программу соревнований в четверг, 15 апреля, открывает ритм-танец в танцах на льду. Россию в этом виде представляют чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выступят последними из шести пар.

Командный чемпионат мира World Team Trophy 2021

Танцы на льду. Ритм-танец. Порядок выступления в четверг, 15 апреля (время московское)

Первая разминка

9:12. Мисато Комацубара / Тим Колето (Япония)

9:18. Аделина Галявьева / Луи Таурон (Франция)

9:25. Кэролан Сусисс / Шейн Фирус (Канада)

Вторая разминка

9:39. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (США)

9:45. Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер (Франция)

9:52. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия)

Полностью World Team Trophy можно смотреть онлайн на сайте Первого канала (1tv.ru). Также трансляции ряда соревнований запланированы в прямом телеэфире, часть покажут в записи.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований командного чемпионата мира-2021.